Mehrere Einbrüche in Kellerabteile in Wien

Zum ersten Einbruch in ein Kellerabteil kam es am Donnerstag, dem 4. Juli, 19.05 Uhr, im 10. Bezirk, Wien-Favoriten. Eine 27-jährige Frau kam in die Polizeiinspektion Fuhrmannsgasse und gab an, dass in ihr Kellerabteil eingebrochen und ihr Rad sowie ein Koffer gestohlen wurden. Da an dem Koffer ein ortungsfähiger Anhänger angebracht war, konnte man den Standort des Anhängers eruieren. Der Standort führte die Polizisten nach Wien-Favoriten am Hauptbahnhof. Dort konnten zwei Personen, ein 27-jähriger Syrer sowie eine 30-jährige Ungarin angetroffen werden.

Anzeige auf freiem Fuß

Bei der Durchsuchung konnte der Anhänger vorgefunden werden. Die Frau bestritt jeglichen Tatvorwurf, der Mann verweigerte die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie auf freiem Fuß angezeigt und der Mann in eine Justizanstalt gebracht. Aufgrund offener Verwaltungsstrafen, die die 30-Jährige nicht begleichen konnte, wurde sie in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

Weiterer Einbruch

Nur eine Stunde später kam es zu einem ähnlichen Fall, dieses Mal in Wien-Ottakring, 16. Bezirk. Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring wurden alarmiert, da Hausbewohner einen Mann dabei beobachteten, wie er mehrere Kellerabteile in ihrem Mehrparteienhaus aufgebrochen haben soll. Der Mann, ein 23-jähriger Slowake, wurde vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen.

In Haft

Es konnten mehrere Gegenstände (vermutlich Diebesgut), mutmaßliches Einbruchswerkzeug sowie Suchtmittel bei dem 23-Jährigen vorgefunden und sichergestellt werden. Im Zuge der Ermittlungen wurden dem Mann zumindest sieben weitere Einbrüche in der Gegend zur Last gelegt. Der Tatverdächtige verweigerte bei seiner Vernehmung die Aussage. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.