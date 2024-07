NR-Wahl: Claudia Plakolm auf Platz 2 der ÖVP-Liste

Veröffentlicht am 5. Juli 2024, 16:27 / ©BKA/ Andy Wenzel

Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer sagt dazu: „Die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Bundesliste, auf den neun Landeslisten und den Wahlkreislisten zeigen eines ganz deutlich: Wir sind die Partei in der Mitte unserer Gesellschaft. Ich bin stolz, dieses starke Team anführen zu dürfen und in den kommenden drei Monaten um das Vertrauen der Menschen und den Auftrag, das Land weiter zu gestalten, zu werben. Im Österreichplan habe ich aufgezeigt, wie ich unsere schöne Heimat Österreich in die Zukunft führen möchte, insbesondere mit Blick auf die Schwerpunkte Leistung, Familie und Sicherheit. Wir werden alles daran setzen, die Menschen von unseren Ideen zu begeistern, damit wir unseren Weg für ein sicheres, erfolgreiches und lebenswertes Österreich fortsetzen können.“

Gleich viele Frauen wie Männer

„Die Bundesliste wird von Bundeskanzler Karl Nehammer angeführt und setzt sich aus gleich vielen weiblichen Kandidatinnen wie männlichen Kandidaten aller Altersgruppen zusammen. Die Kandidatinnen und Kandidaten decken jedes Bundesland und die verschiedensten Berufssparten ab: Vom Landwirt und Bauern über den Angestellten, Unternehmer, Beamten, Studenten und Politiker. Mit dieser reichen Facette an Kandidatinnen und Kandidaten und Bundeskanzler Karl Nehammer an der Spitze sind wir bestens für die Nationalratswahl im September gerüstet und mehr als zuversichtlich, dass auch im Herbst unser Bundeskanzler wieder Karl Nehammer heißt“, ergänzt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.