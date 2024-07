Leben retten und Fußball erleben: Austria Klagenfurt belohnt Blutspender

Ob nach einem Unfall, der Geburt oder für Patienten mit einer schweren Krankheit – in Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. Das sind nahezu 1000 am Tag. Für alle freiwilligen Blutspender gibt es eine Freikarte für das erste Heimspiel in der zweiten Runde der ADMIRAL Bundesliga 2024/25 am 11. August (17 Uhr) gegen den SK Rapid.

„Mit einer Blutspende wird Leben gerettet“

„Blut ist ein wichtiges Medikament im Notfall und kann nicht künstlich hergestellt werden. Bei der Austria blicken wir über den Tellerrand des Fußballs hinaus und es ist uns ein großes Anliegen, unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Es braucht gemeinsamen Einsatz, um die Blutversorgung in unserem Land aufrechtzuerhalten. Mit einer Blutspende wird Leben gerettet – und wir belohnen jede Spenderin und jeden Spender sehr gern mit einem tollen Stadion-Erlebnis“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

465 Milliliter Blut

Beim „Tag der Offenen Tür“ der Violetten wird das Rote Kreuz mit einer mobilen Station in Waidmannsdorf vor Ort sein. Bei der Spende werden etwa 465 Milliliter Blut aus der Armvene entnommen. Das abgenommene Vollblut wird unmittelbar darauf Sicherheitstests unterzogen, in verschiedene Komponenten getrennt und zu verschiedenen Blutprodukten verarbeitet. Danach wird es an Spitäler in Österreich für die Versorgung von Patienten ausgeliefert – wo es Leben rettet.

Medizinischer Check

Das Fachpersonal des Roten Kreuz steht vor der Spende für Fragen zur Verfügung, zudem erfolgt zunächst ein kurzer medizinischer Check: Die Körpertemperatur, der Puls und der Blutdruck werden gemessen. Zudem wird anhand eines allgemeinen Fragebogens beurteilt, ob man als Spender geeignet ist. So wird die höchste Sicherheit durch das Rote Kreuz für alle Beteiligten gewährleistet.

„Tolle Aktion“

„Das ist eine tolle Aktion des Vereins und es wäre klasse, wenn möglichst viele Menschen zum „Tag der Offenen Tür“ kommen, sich daran beteiligen und uns dann im ersten Heimspiel im Wörthersee-Stadion gegen den SK Rapid unterstützen. Als Mannschaft werden wir auf jeden Fall alles geben, um ihnen ein cooles Match zu liefern“, sagt Austria-Kapitän Thorsten Mahrer.