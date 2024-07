Nach Unfall: 500 Liter Diesel flossen in die Lavant

Veröffentlicht am 5. Juli 2024, 17:05 / © Georg Bachhiesl

Ein 25-jähriger Rumäne war mit seinem LKW auf der Obdacher Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. In Reichenfels kam es zu einer frontalen Kollision. Der Autolenker wurde mit schweren Verletzungen in das UKH Klagenfurt eingeliefert.

Ölsperren

Der LKW wurde durch den Unfall so beschädigt, dass 500 Liter Diesel direkt in die Lavant geflossen sind. Die Feuerwehr Bad St. Leonhard und die Feuerwehr Reichenfels haben in Twimberg Ölsperren errichtet.