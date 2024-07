Bären-Sichtung in Kärnten sorgt für viel Staunen

„Wir gratulieren jenem Landwirt, der den Bären so gut ins Visier seiner Handykamera genommen hat. Es gibt im Gegensatz zu Tirol in Kärnten auch kein hysterisches Geschrei, nur weil ein Bär auf der Alm aufgetaucht ist. Es muss einfach ein tolles Erlebnis für den Landwirt gewesen sein, das zu erleben, so etwas ist selten wie ein Lottosechser“, so der Chef des Vereines gegen Tierfabriken, Martin Balluch.

Fünf Wochen in die Karpaten

Balluch selber will es jetzt noch genauer wissen: Er reist mit Frau und seinen Kindern im Altern von drei und sechs Jahren ab kommenden Dienstag für fünf Wochen in die Karpaten, um dort im Bärengebiet im Wald zu campieren. „So mit Lagerfeuer und allem drum und dran, wir werden in einem Gebiet sein, in dem es von Bären nur so wimmelt. Ich hoffe recht viele zu begegnen“, freut er sich schon.

Exklusiv

Vor allem ist es ihm wichtig, den Kindern schon im frühen Alter das Leben in der freien Natur näherzubringen. „Klar gibt es da Zeitgenossen, die darauf hoffen, dass mich dort der Teufel holt, aber ich muss die Leute enttäuschen, ich war schon im Vorjahr dort unterwegs und habe zahlreiche Bären beobachten können. Keiner hatte auch nur die Idee, mich anzugreifen. Man muss nur wissen, wie man sich wilden Tieren gegenüber richtig verhält. Das sollen auch die Kinder lernen“, so Balluch. Eines verspricht er auch: „Das Filmmaterial, das ich mitbringen werde, bekommt 5 Minuten und die User exklusiv zu sehen“.

