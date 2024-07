„Tag des Sports“: Vielfältige Sportarten begeisterten 3.000 Kinder

36 lokale Vereine und Sportfachverbände präsentieren sich am „Tag des Sports“ und ihre Sportarten. Spaß, Freude und Begeisterung an Bewegung stehen bei jeder Aktivität im Vordergrund.

Erste Erfahrungen

„Veranstaltungen wie diese werden den Kindern und Jugendlichen lange in Erinnerung bleiben. So manche Kärntner Sportler haben ihre ersten Erfahrungen am Tag des Sports gesammelt“, so Landeshauptmann Peter Kaiser. Er bedankte sich bei allen beteiligten Vereinen, Verbänden und Ehrenamtlichen für ihr Engagement, außerdem beim Geschäftsführer der Villacher Alpen Arena, Franz Smoliner, sowie beim Landessportdirektor Arno Arthofer.

„Sport begeistert die Gesellschaft“

Für den Landessportdirektor steht fest: „Spätestens seit den tollen Leistungen unserer Fußballmannschaft bei der Europameisterschaft ist klar, dass Sport quer durch die Gesellschaft begeistert. Dieser Veranstaltung ist ein Feiertag für das Sportland Kärnten.“ Auch sein Dank galt allen beteiligten Organisatoren und ehrenamtlichen Helfern.

Viel verschiedene Sportarten

Der „Tag des Sports“ wird traditionell am Mittwoch vor den Ferien begangen. An verschiedenen Stationen können Kinder und Jugendliche die Sportarten unter Aufsicht und Anleitung ausprobieren. Dazu zählen klassische Vereins- und Teamsportarten wie Fußball, Hockey oder Volleyball, aber auch Judo-, Schach- und Darts-Vereine präsentieren ihre Angebote.