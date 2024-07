Heftiger Unfall: Mopedfahrer (17) schwer verletzt

Es kam zu einer Kollision zwischen dem Lieferwagen und dem Moped, wobei der 17-Jährige zu Boden und in weiterer Folge auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde.

Veröffentlicht am 5. Juli 2024, 18:04 / ©Stadtfeuerwehr Weiz

Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Weiz reversierte gegen 14.30 Uhr mit einem Lieferwagen in der Birkfelder Straße aus einer Hauseinfahrt. Dabei dürfte er einen aus Richtung Wegscheide kommenden Mopedfahrer übersehen haben. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Lieferwagen und dem Moped, wobei der 17-Jährige aus dem Bezirk Weiz zu Boden und in weiterer Folge auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dort prallte er gegen einen Wagen, gelenkt von einer 63-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. Der Mopedfahrer wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.

©Stadtfeuerwehr Weiz Die Rettung, die Polizei und die Stadtfeuerwehr Weiz… ©Stadtfeuerwehr Weiz …wurden am heutigen Nachmittag zum Einsatz alarmiert.

