Landeshauptmann zu Besuch bei Beschäftigungswerkstätte von Pro Mente

„Jede Form der Unterstützung für Menschen, die psychisch leiden oder kognitiv beeinträchtigt sind, ist nicht nur für die Betroffenen, für ihr Selbstwertgefühl und für ihre Selbstbestimmung von enormer Wichtigkeit. Diese Hilfe ist eine Säule der Inklusion und aktives Arbeiten gegen Armut und damit eine unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens“, so Landeshauptmann Peter Kaiser.

Acht Stationen

Die 21 Klienten der Werkstätte lieferten dem Landeshauptmann eine Demonstration ihres sportlichen Könnens, in dem sie acht Stationen der Special Olympics Bewerbe aufgebaut haben und auf Zeit, Stationen, wie Balancieren, Farben zuordnen, Kegeln eindrucksvoll absolvierten.

Fachlich ausgebildeten Team

Begleitet werden die Personen in der Beschäftigungswerkstätte Sunflower von einem fachlich bestens ausgebildeten Team. Zudem erleben die Menschen einen normalen Tagesablauf, sprich sie verlassen ihre Wohnungen und können zur Arbeit fahren. Viele der arbeitenden Personen bei Sunflower wohnen auch in Einrichtungen von Pro Mente.

Pro Mente

Pro Mente gibt es seit 1979. Ziel ist es, die sozialpsychiatrische Versorgung zu verbessern. Dafür wurden Einrichtungen entwickelt, zur kurz- und langfristigen Unterstützung bei psychischen Erkrankungen, damit Betroffene so schnell und so gut wie möglich, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Neben Beratung und Therapien bietet Pro Mente betreutes Wohnen, Arbeitsprojekte und Reha sowie die Steigerung der sozialen Kompetenz in Tageszentren.

Zielgruppe

Die Zielgruppen sind Erkrankte und Menschen, die in Krisensituationen psychische Unterstützung benötigen, Angehörige und Bezugspersonen, die Rat brauchen und auch Unternehmen und Organisationen, die Mitarbeiter mit psychischen Erkrankungen einstellen. Vor allem aber engagiert sich Pro Mente dafür, das Bewusstsein für psychische Erkrankungen und deren Behandlung bzw. für den Umgang damit zu fördern.