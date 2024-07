Nach Anschlagsplänen auf Stephansdom: Zweite Abschiebung droht

Der Entschluss wurde am Donnerstag in Linz getroffen.

Vier Verdächtige sollen Anschläge auf den Stephansdom und den Kölner Dom geplant haben. Vor Weihnachten letzten Jahres kam es zu Festnahmen mehrerer Terrorverdächtiger in Wien und in Deutschland. Im Mai 2024 wurde die U-Haft der vier Hauptverdächtigen aufgehoben, weil die Anklagebehörde nicht mehr von dringendem Tatverdacht ausgehe, hieß es. „Aber selbstverständlich wird weiter wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung ermittelt“, betonte Judith Ziska, Sprecherin der Staatsanwaltschaft im Mai.

Entschluss fiel am Donnerstag

Bei einer der Verdächtigen handelt es sich um eine tadschikisch-türkische Frau, über welche laut Berichten des „Kurier“ am Donnerstag in Linz ein vierjähriges Einreiseverbot verhängt wurde. Einspruch gab es keinen, die Frau soll nun in die Türkei überstellt werden. Ihr Mann befindet sich ebenfalls im Kreis der Verdächtigen, er hat einen Asylantrag gestellt, welcher sich momentan in Bearbeitung befindet. Die Kinder der beiden sind bereits in der Türkei bei ihrer Großmutter.