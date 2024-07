Tragischer Unfall in Ried kostete zwei Frauen (79, 82) das Leben

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag kamen zwei Frauen ums Leben.

Ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Ried lenkte am 5. Juli 2024 gegen 12.35 Uhr einen Wagen entlang der L 508 von Lohnsburg kommend Richtung Ried. Zeitgleich lenkte eine 82-Jährige aus dem Bezirk Ried ihr Auto entlang eines Güterweges im Gemeindegebiet Lohnsburg. Am Beifahrersitz befand sich eine 79-Jährige aus dem Bezirk Ried. Die 82-Jährige fuhr links in die L 508 Richtung Lohnsburg ein. Dabei kam es im dortigen Kreuzungsbereich zu einer Kollision zwischen den beiden Pkw-Lenkerinnen.

Beifahrerin (79) starb an Unfallstelle, Fahrerin (82) im Krankenhaus

Der 64-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Ried eingeliefert. Die 79-jährige Beifahrerin musste aufgrund ihrer schweren Verletzungen reanimiert werden – allerdings verstarb sie tragischerweise aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die 82-Jährige wurde nach der notärztlichen Versorgung mit dem Notarzthubschrauber „Europa 3“ ins Klinikum Wels eingeliefert. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarb sie tragischerweise in den Nachmittagsstunden im Krankenhaus.