Sonniger Samstag: So wird das Wetter in Kärnten

Am heutigen Samstag werden die Wolken in Oberkärnten rasch auflockern, um der Sonne Platz zu machen. Besonders im Osten wird es bereits am Morgen sonnig sein. Über den Bergen können sich vereinzelt Quellwolken bilden, die jedoch harmlos bleiben.

Südwestwind

Ein lebhafter Südwestwind wird regional für frischen Wind sorgen, der jedoch den angenehmen Temperaturen keinen Abbruch tut. Die Tageshöchstwerte liegen dabei zwischen warmen 25 und 29 Grad.