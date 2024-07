Glimmende Teile: Plötzlich bricht Feuer bei Bahnhof in Krumpendorf aus

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 05:56 / ©pixabay

Beim Vorbeifahren einer Lokomotive im Bereich des Bahnhofes in Krumpendorf schmorte am Freitagabend die Keramikisolierung einer Hochspannungsleitung durch. „Durch die herabfallenden, glimmenden Teile kam es in der angrenzenden Grasfläche zu einem kleinen Brand“, heißt es seitens der Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Krumpendorf rückte mit 15 Kräften zum Einsatz aus.

Zugverkehr vorübergehend gesperrt

Rasch konnten die Flammen gelöscht werden. „Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt“, teilten die Beamten anschließend mit. Jedoch musste der Zugverkehr und die Gleise für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden.