Produktrückruf bei HOFER: Mögliches Sicherheitsrisiko für Kinder

Achtung, diese Kinderschwimmhilfen werden derzeit von HOFER österreichweit zurückgerufen. Es besteht in einzelnen Fällen die Gefahr eines Verarbeitungsfehler. Dieser kann zu einem Sicherheitsrisiko führen.

Um dieses HOFER-Produkt handelt es sich

Das Produkt Kinderschwimmhilfen des Lieferanten Aspiria nonfood GmbH wird aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes durch den Lieferanten Aspriria nonfood GmbH & CO. KG und die HOFER KG zurückgerufen. In einzelnen Fällen besteht die Gefahr eines Verarbeitungsfehlers, der gegebenenfalls zu einem Sicherheitsrisiko führen kann. Aus diesem Grund darf das Produkt nicht weiter verwendet werden. Das Produkt war ab 4.Juli 2024 in Österreich in allen Filialen der HOFER KG erhältlich. Der Verkauf der Kinderschwimmhilfen wurde sofort gestoppt.

©HOFER KG

Österreichweit kannst du die Schwimmhilfen bei HOFER zurück geben

Die Schwimmhilfen können in allen HOFER Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist, heißt es in einer Presseaussendung. Für deine Rückfragen wurde von der HOFER KG eine Hotline eingerichtet, die unter folgender Telefonnummer erreichbar ist: (+43) 5 70 30 355 00 (Mo-Fr 7.30 bis 19 Uhr und Sa 7.30 bis 17 Uhr)