Kärntnerin (13) überzeugte in Italien mit 60.000-Euro-Instrument

Das Instrument war beschädigt und ohne Saiten im Müll gefunden und restauriert worden, wie die Triester Tageszeitung „Il Piccolo“ am Freitag berichtete. Die Person, welche die Geige in einem Müllcontainer gefunden hatte, brachte sie zu einem Musiklehrer, der sie restaurieren ließ und dabei entdeckte, dass es sich um ein wertvolles Instrument aus dem 18. Jahrhundert handelte, das etwa 60.000 Euro wert ist. „Auf dem Etikett stand ‚restauriert 1935‘. Ich dachte, die Geige könnte aus dem 19. Jahrhundert stammen. Erst später stellte sich heraus, dass sie viel älter ist“, so der Musiklehrer Matteo Fanni Canelles, Direktor der Ars Nova Akademie in Triest, dem das Instrument übergeben wurde.

Lorea spielte mit Müll-Geige groß auf

Die Geschichte der Geige wurde am Donnerstagabend beim Konzert am Triester Hauptplatz im Rahmen der 50. sozialen Woche der italienischen Katholiken präsentiert. Die junge Kärntnerin, die den Geigen-Wettbewerb der Ars Nova Akademie gewonnen hatte, spielte das Instrument auf der Bühne, auf der Papst Franziskus am Sonntag eine Messe vor Tausenden Gläubigen zelebrieren wird. „Wir haben auch den Vatikan über die Geschichte der Geige informiert, denn wir glauben, die Geige ist ein Beispiel für die Lehre Franziskus, der immer wieder vor einer Wegwerfgesellschaft warnt“, so Canelles. (APA / red. 6.7.2024)

Spielst du ein Musikinstrument? Ja, regelmäßig. Ja, aber nicht so gut. Früher mal. Nein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2024 um 08:02 Uhr aktualisiert