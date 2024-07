Sturz mit E-Scooter: 63-Jähriger wurde bewusstlos

Ein 63-Jähriger aus Wels (OÖ) lenkte seinen E-Scooter am Freitag, dem 5. Juli, gegen 20.20 Uhr auf der Zeileisstraße Richtung Norden. Laut Zeugenaussagen fuhr der Mann anschließend, ohne stehenzubleiben und mit hoher Geschwindigkeit, in die Kreuzung mit der Salzburger Straße ein. Dabei touchierte er eine Gehsteigkante, kam zu Sturz und war kurze Zeit bewusstlos. Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, nahmen sie starken Alkoholgeruch wahr. Der Alkomattest wurde von dem 63-Jährigen allerdings verweigert. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert.