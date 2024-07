Kärnten: 30 Grad und es wird noch heißer

Bereits am Wochenende wird es in Kärnten sonnig und hochsommerlich warm! „Die Temperaturen steigen auf 28 Grad bis 30 Grad“, so die Meteorologen von GeoSphere Austria. Die tatsächliche Hitzewelle kommt aber erst in der kommenden Woche auf Kärnten zu. Spätestens ab dem 9. Juli 2024 ist „mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen“, mahnen die Experten.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis / einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis zu 34 Grad werden in Kärnten erwartet

„Für Dienstag kündigt sich in Kärnten sonniges und heißes Sommerwetter mit nur geringer Gewittergefahr an“, heißt es konkret. Erwartet werden Höchstwerte zwischen 27 und 33 Grad. Am Mittwoch soll es dann sogar noch heißer werden – „mit Temperaturen von bis zu 34 Grad“, erklärt man abschließend.

©Geosphere Austria Keine Gewitter- sondern eine gelbe Hitzewarnung haben die Meteorologen von Geosphere Austria ab Dienstag für Kärnten ausgesprochen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2024 um 08:51 Uhr aktualisiert