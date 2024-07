Nuova Italia: Pizzeria startet in Villach neu durch

Im "Nuova Italia" in Villach werden Fans der italienischen Küche fündig!

Veröffentlicht am 6. Juli 2024

Die bekannte Pizzeria in der Maria-Gailer-Straße eröffnete kürzlich unter dem neuen Namen „Nuova Italia“! Das Konzept bleibt aber dasselbe, wie Inhaber Alberto Murtezani gegenüber 5 Minuten versichert. „Wir bieten weiterhin ab 9 Uhr Frühstück an, haben günstige Mittagsmenüs um 10 Euro und abends bleibt die Küche für Nachtschwärmer bis Mitternacht geöffnet!“

Für Fans der mediterranen Küche

Serviert wird mediterrane Küche mit einer großen Auswahl an frischem Fisch, der zweimal pro Woche geliefert wird, Pizza und Pasta. „Auch können Veranstaltungen und Feiern bei uns gebucht werden“, betont der Betreiber. An lauen Sommerabenden will man zudem italienische Live-Musik auf der Terrasse spielen.