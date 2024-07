Bewaffnete Massenschlägerei zwischen rivalisierenden Banden

Eine Gruppe syrischer Männer und eine der russischen Föderation sollen sich über soziale Netzwerke zu einer Schlägerei am Freitagabend, dem 5. Juli, gegen 21.40 Uhr, im Anton-Kummerer-Park, 20. Bezirk, Wien-Brigittenau, verabredet haben. Waffen blieben dabei auch nicht aus. Die einen brachten Messer mit, die anderen Pistolen. Von der Polizei heißt es: „Laut derzeitigen Erkenntnissen soll die junge Gruppe von Syrern (Alter zwischen 15 und 21 Jahren) mit Messern, Reizgassprays sowie Schlagwaffen und die rivalisierende Gruppe mit Schusswaffen (vermutlich Faustfeuerwaffen und Schreckschusspistolen) bewaffnet gewesen sein.“

Durch Waffen verletzt

Zwei der Syrer wurden bei der Schlägerei leicht verletzt – die Polizei vermutet durch die Schusswaffen. „Zumindest ein Mann der russischen Föderation soll eine ebenfalls leichte Verletzung, vermutlich durch eine Messerattacke, erlitten haben“, fügen die Beamten hinzu. Die meisten der beiden Gruppen sind anschließend geflüchtet. Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein: „Es konnten einige, vermutlich am Raufhandel beteiligte, Männer sowie die verletzten Personen vor Ort angetroffen werden.“

Ermittlungen laufen

Die Verletzten wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und teilweise für eine ambulante Versorgung in ein Spital gebracht. „Im Zuge der Tatortarbeit konnten fünf durch Schusswaffenprojektile beschädigte Autos festgestellt werden. Weiters konnten mehrere, mutmaßliche Tatwaffen in der Umgebung des Tatortes vorgefunden und sichergestellt werden“, so die Polizei. Die Ermittlungen hat nun das Landeskriminalamt Wien übernommen. Der genaue Tatablauf, die genaue Anzahl an Tatverdächtigen sowie auch die Motive sind Gegenstand der Ermittlungen.