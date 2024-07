Reisewelle sorgt für kilometerlangen Stau vor Karawankentunnel

Wie bereits angekündigt, sorgt der Ferienbeginn in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg für Stau auf den Transitrouten. Auch der Karawankentunnel an der Grenze zu Slowenien wird dabei jedes Jahr zum Nadelöhr. So auch am heutigen Samstag. Die ASFINAG vermeldet bereits einen 2,4 Kilometer langen Stau zwischen St. Jakob im Rosental und dem Grenzübergang. Der Zeitverlust beträgt aktuell rund 25 Minuten.

©ASFINAG Laut der ASFINAG staut es sich auf der A11 bereits 2,4 Kilometer zurück.

Wo verbringst du heuer deinen Urlaub? Im Inland Im Ausland Zuhause im Garten bzw. auf Balkonien Gar nicht, ich arbeite Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2024 um 11:17 Uhr aktualisiert