Wetterwarnung: Gewitterzellen ziehen quer durch ganz Österreich

In ganz Österreich sollte heute, Samstag, 6. Juli, die 30 Grad-Marke geknackt werden. Sonne gibt es heute auch zur Genüge. Doch zum Nachmittag hin schlägt das Wetter um. Von der GeoSphere Austria heißt es: „Am Nachmittag wird es mit der Annäherung einer Störungszone von Westen her in Vorarlberg und Tirol immer labiler und die Gewitterneigung steigt deutlich. Ab dem späten Nachmittag und abends ist auch im nördlichen Alpenvorland bis ins Waldviertel mit Gewittern zu rechnen. Im Bergland sowie im Osten und Süden bläst mäßiger bis lebhafter Südost- bis Südwind, mit den auftretenden Gewittern sind aber kräftige Westwindböen wahrscheinlich.“

©GeoSphere Austria Screenshot

Gewitter ziehen über Bayern herein

Laut dem Wetterdienst „Skywarn Austria“ entwickeln sich die Gewitter über Bayern und ziehen dann Richtung Osten. Genau diese Zellen werden auch das Grenzgebiet zwischen Tirol und Deutschland streifen. „Am Abend, wahrscheinlich zwischen 18 und 19 Uhr, erreichen die Gewitter das nördliche Salzburg und Oberösterreich. Dabei sorgt die Gewitterlinie in diesen Gebieten für schwere Sturmböen, lokal sind sogar Orkanböen möglich. Weiters ist auch Starkregen zu erwarten, besonders Richtung Bayern und am Alpenrand ist auch Hagel (bis 3 cm, lokal auch größer) möglich“, heißt es in der Warnung.

Gewitter fallen Richtung Osten schwächer aus

Je weiter nach Osten die Gewitter ziehen, desto geringer wird das Risiko für Starkregen und Hagel. Ab der Grenze zwischen Ober- und Niederösterreich sollen sie jedenfalls schwächer ausfallen. Die Böenfront zieht aber auch mit wenig beziehungsweise kaum Niederschlag weiter in Richtung Osten, somit ist bis in den Wiener Raum mit Sturmböen zu rechnen. Von der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) heißt es dazu: „An der Vorderseite des Tiefs Delia, dessen Zentrum am Samstag über der Nordsee zu liegen kommt, stellt sich im Alpenraum vorübergehend eine föhnige Südströmung ein. Die Kaltfront des Tiefs trifft am Samstagabend im Westen des Landes ein, im Vorfeld der Front zeichnen sich am Samstagnachmittag und -abend von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich teils kräftige Gewitter mit Hagel und schweren Sturmböen ab!“

Sturmböen und Starkregen in Vorarlberg und Tirol

Hinsichtlich der Gewitter in Vorarlberg fügt „Skywarn Austria“ hinzu: „Weitere Gewitter können am Nachmittag und Abend aus Westen auch nach Vorarlberg und die angrenzenden Gebiete Tirols ziehen. Hauptgefahr sind hier ebenso Sturmböen und Starkregen, vereinzelt ist auch Hagel möglich. Nach Mitternacht klingen die Gewitter überall ab, Schauer sind aber besonders in den westlichen Landesteilen weiterhin möglich.“

Schauer und Gewitter auch am Sonntag

Am Sonntag ist dann ebenso mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Die GeoSphere Austria prognostiziert: „Eine Störungszone liegt quer über Österreich und bringt dem Westen und Norden viele Wolken und bereits ab der Früh Regen und Regenschauer. Nur vorübergehend lockert es hier im Tagesverlauf etwas auf. Weiter im Osten und im Süden überwiegt teils noch länger sonniges Wetter. Hier steigt dann am Nachmittag die Schauer- und Gewitterneigung ausgehend vom Bergland. Im Südosten und den großen Beckenlagen im Süden bleibt es voraussichtlich trocken.“