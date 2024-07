Auf 30 Grad folgen Gewitter – dann wird’s aber so richtig heiß

Heute wird es in der Steiermark heißt. Auch in der Landeshauptstadt kommt man am Samstag ins Schwitzen, vielerorts wird nämlich die 30 Grad Marke geknackt. Grund dafür ist die föhnige Südwestströmung. In der Nacht auf morgen können jedoch vom Ausseerland bis zum Gesäuße schon gewittrige Schauer aufziehen. Doch wie wird das Wetter in den kommenden Tagen?

Sonntag und Montag wird das steirische Wetter unbeständig

Nach den 30 Grad am Samstag wird es am Sonntag nicht ganz so warm. Das Wetter wird wechselhaft, in der Obersteiermark sind viele Wolken am Himmel und kaum sonnige Phasen. Vor allem im Alpenraum kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Die 30 Grad Marke wird kaum geknackt, im Norden sind die Temperaturen sogar eher unter 25 Grad. „Am Montag kann es dann steiermarkweit zu gewittrigen Schauern kommen“, erklärt GeoSphere Meteorologe Martin Ortner im Gespräch mit 5 Minuten. Temperaturen bleiben auf einem sommerlichen Niveau, vergleichbar wie am Sonntag.

©5 Minuten Sonntag und Montag kann es in Teilen der Steiermark zu gewittrigen Schauern kommen.

Ab Dienstag wird es wieder heiß in der Steiermark

Für Sonnenanbeter hat der Wetterexperte aber gute Neuigkeiten, denn ab Dienstag wird es wieder sonnig und warm. Nein, wohl eher heiß, denn das Thermometer kann vielerorts auf 33 bis 34 Grad ansteigen. Auch am Mittwoch und Donnerstag bleiben die Temperaturen hoch.