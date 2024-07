„Schwimmen statt Baden“: 440 Teilnehmer waren heuer am Wörthersee dabei

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 11:41 / ©Helge Bauer

Die Aktion „Schwimmen statt Baden“ fand am heutigen Samstag bereits zum 14. Mal statt – 5 Minuten berichtete. Initiiert wurde sie 2009 von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der damals Gesundheitslandesrat war. Mit der Startnummer 1 schwamm er heute auch als Erster los. „Es gibt nichts Schöneres, als im Wörthersee spazieren zu schwimmen“, so Kaiser. Sicher begleitet wurden alle Teilnehmenden von der österreichischen Wasserrettung. 35 Mitglieder standen mit fünf Motor- und zwei Elektrobooten sowie mehreren SUPs im Einsatz.

Mit dem Schiff seeauswärts gebracht

Auch Gerald Florian vom HSV Triathlon Kärnten hob den Sicherheitsaspekt besonders hervor. So seien an die Teilnehmenden extra Bojen ausgegeben worden, die vor allem auch für eine bessere Sichtbarkeit im Wasser sorgen. Die Teilnehmenden wurden in der Folge mit zwei Sonderschiffen der Wörtherseeschifffahrt vom Strandbad seeauswärts gebracht, um anschließend zum Strandbad Klagenfurt zurückschwimmen zu können. Für Kinder gab es zudem eine eigene 150 Meter lange Strecke.