Asia Haus expandiert: Zweites Restaurant eröffnet am Klopeiner See

Auch in St. Kanzian am Klopeiner See soll es das asiatische All-You-Can-Eat-Buffet bald geben.

Seit Jahren gilt das Asia Haus in Klagenfurt als echter Geheimtipp für alle Feinschmecker der asiatischen Küche! Nun baut sich Geschäftsführer Feifei Lin ein zweites Standbein auf – und zwar in St. Kanzian am Klopeiner See. Am kommenden Montag, dem 8. Juli 2024, eröffnet er dort sein zweites Lokal im ehemaligen „Kirchenwirt“.

Selbes Konzept, wie in Klagenfurt

Ähnlich wie in der Landeshauptstadt soll es auch dort ein All-You-Can-Eat-Buffet geben, wie er im Gespräch mit 5 Minuten verrät. „Zubereitet werden 60 bis 70 verschiedene Speisen aus Japan, Thailand und China. Darunter Gerichte mit Ente, Garnelen oder Hühnerfleisch sowie diverse Nachspeisen“, erklärt der Gastronom. Tischreservierungen sind telefonisch unter 04239 401900 bereits möglich.