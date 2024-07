Serienkiller treibt bald sein Unwesen in Graz

Ein Serienkiller in Graz`? Das wird tatsächlich passieren, allerdings handelt es sich hier um einen Filmdreh. Die Wiener EPO – Filmproduktion dreht nun bereits den zweiten Teil des Krimispielfilms „Trost & Rath“. Der Film handelt wieder von Chefermittler Armin Trost und seiner Kollegin Annette Rath, die von spektakulären Morden eines Serienkillers in Graz herausgefordert werden.

Gesamter Film spielt in Graz

Der gesamte Film spielt in Graz und auch Grazer Filmschaffende werden herangezogen. Daraus ergibt sich ein wirtschaftlicher Graz-Effekt von etwa 570.000 Euro. Neben einer Premiere in Graz wird der Film nach Fertigstellung in ServusTV ausgestrahlt und eine internationale Verwertung angestrebt. Eine Förderung in Höhe von 40.000 Euro wurde einstimmig beschlossen.