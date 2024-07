300.000 Patienten wurden 2023 vom Rot-Kreuz-Rettungsdienst versorgt

Bei der diesjährigen Generalversammlung des Roten Kreuzes am 5. Juli in der Arbeiterkammer in Klagenfurt wurde Bilanz über das abgelaufene Berichtsjahr 2023 gezogen. Insgesamt standen die Rot-Kreuz-Mitarbeiter im Jahr 2023 rund zwei Millionen (!) Stunden im Einsatz. Zudem gingen in der Rettungsleitstelle über 118.000 Notrufe ein und es wurden rund 300.000 Patienten im Rettungsdienst sowie über 10.000 Menschen im Bereich der Hauskrankenpflege versorgt. Dabei wurden in allen Leistungsbereichen über 11,8 Millionen Kilometer zurückgelegt. Diese Bilanz zeige deutlich, wie groß der Wert für die Sicherheit der Bevölkerung sei, betont Rot-Kreuz-Präsident Martin Pirz.

©Gert Eggenberger Am Foto: Das Präsidium des Roten Kreuzes in Kärnten.

„Eine Hilfsorganisation ohne Freiwillige wäre wertlos“

2023 wurden auch 19.000 Blutkonserven aufgebracht, 334.000 Kilogramm an Lebensmitteln über die Team-Österreich-Tafeln verteilt und über 22.000 Kärntner in lebensrettender Erste Hilfe ausgebildet. Pirz betonte auch die Wichtigkeit der Freiwilligkeit: „Eine Hilfsorganisation ohne freiwillige Mitarbeiter wäre aber wertlos. Es macht mich stolz, dass es Menschen gibt, die in dieser schweren Zeit Souveränität, Warmherzigkeit und Freude am Tun ausstrahlen und darüber hinaus immer engagiert mitarbeiten.“ Mit rund 65.000 unterstützenden Mitgliedern, 3.078 Freiwilligen, 235 Zivildienern und 869 beruflichen Mitarbeitern bilde das Kärntner Rote Kreuz ein beispielhaftes Netzwerk gelebter Nächstenliebe und sozialer Kompetenz.

©Gert Eggenberger Am Foto: Markus Hudobnik, Christian Gamsler, Rotkreuz-Präsident Martin Pirz, Landesrätin Beate Prettner, Landesrat Martin Gruber und Ehrenpräsident Peter Ambrozy (v.l.)

Finanzierung des Rettungsdienstes wird zur Herausforderung

Auch sei das Rote Kreuz vom Land und den Gemeinden beauftragt, einen professionellen Kranken- und Rettungstransportdienst in Kärnten durchzuführen. Dazu stehen mehr als 170 Rettungsfahrzeuge und neun Notarzteinsatzfahrzeuge im Betrieb. Eines der wichtigsten Zukunftsthemen für das Rote Kreuz werde daher die Finanzierung eben dieses Rettungsdienstes sein, stellt Präsident Pirz klar. Bereits seit vielen Jahren zahle die Non-Profit-Organisation Millionenbeträge aus Spendengeldern in den Rettungsdienst dazu. „[…] Uns ist klar, dass überall gespart werden muss, aber den Sparstift bei den Blaulichtorganisationen anzusetzen ist mit Sicherheit der falsche Ansatz. Das Rote Kreuz verlässt sich darauf, dass wir ebenso unterstützt werden, wie wir immer unterstützend da sind, wenn wir gebraucht werden“, betont Kärntens Rotkreuz-Präsident abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2024 um 13:47 Uhr aktualisiert