Totalschäden und drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Gegen 9.45 Uhr kam es in einem Kreuzungsbereich in Gersdorf an der Feistritz, Bezirk Weiz, zu einer Kollision. Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Weiz dürfte unter einer Vorrangverletzung in die Gemeindestraße eingebogen sein. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem geradeaus fahrenden Auto, welcher von einem 20-jährigen Weizer gelenkt wurde.

Drei Personen verletzt

Die beiden Fahrzeuglenker sowie der 17-jährige Beifahrer im Pkw des 23-Jährigen erlitten leichte Verletzungen und wurden LKH Fürstenfeld gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Ilz stand im Einsatz.