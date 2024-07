Neues Pflegegesetz in der Steiermark

Der Landtag Steiermark hat in seiner Sitzung vom Dienstag, 2. Juli 2024, das „Steiermärkische Pflege- und Betreuungsgesetze (StPBG)” beschlossen. Damit sind künftig alle gesetzlichen Regelungen in der Steiermark zur vorrangig altersbedingten Pflege und Betreuung in einem Gesetz zusammengefasst, was einen besseren Überblick schafft und zugleich Klarheit in der Angebotsgestaltung und in der Vollziehung gewährleistet.

Das neue steiermärkische Pflege- und Betreuungsgesetz

Mit dem neuen steiermärkischen Pflege- und Betreuungsgesetz wird weiters sichergestellt, dass der Grundsatz „mobile Pflege vor teilstationärer sowie stationärer Pflege” in der Steiermark mit Leben erfüllt und damit auch den individuellen Wünschen der Betroffenen noch besser entsprochen werden kann. Es kommt im Zuge der Ausgestaltung des neuen steirischen Pflege- und Betreuungsgesetzes auch zu einer Reihe inhaltlicher Neuerungen, um die steirische Behindertenhilfe kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mit 1. September 2024 wird die Kinderkrippenassistenz gesetzlich verankert, die den Rechtsanspruch von Kindern im Regelfall bis zum dritten Lebensjahr für den unterstützten Besuch einer Kinderkrippe sichert. Verankert wird des Weiteren auch im Bereich der Behindertenhilfe das System der Gemeinnützigkeit sowie die gesetzliche Verpflichtung, einen Bedarfs- und Entwicklungsplanes für die Behindertenhilfe zu erstellen.

Das neue steirische Pflegegesetz umfasst folgende Eckpunkte: Kurzzeit- und Übergangspflege: Gesetzlich geregelt werden die Kurzzeit- und Übergangspflege, wobei die Übergangspflege erstmals gesetzlich aufgenommen wird. Diese Pflegeform überbrückt die Lücke zwischen einem Krankenhausaufenthalt und der häuslichen Pflege. Die Kurzzeitpflege soll insbesondere pflegende Angehörige entlasten. Damit diese sowohl bei planbaren als auch nicht planbaren Ereignissen in Anspruch genommen werden kann, sollen etwa das Vorhalten von Kapazitäten sowie die Finanzierung geregelt werden. Gemeinnützigkeit von Pflegeheimbetreibern: Geregelt wird im neuen Gesetz auch, dass neu anzuerkennende Betten vorrangig an gemeinnützige Trägerorganisationen gehen sollen. Überschüsse dürfen nur für Rücklagen und die Verbesserung von Angeboten für Leistungsberechtigte nach diesem Gesetz verwendet werden. Verankerung der mehrstündigen Alltagsbegleitung und Entlastungsdienste, der 24h-Betreuung und der mobilen Pflege- und Betreuungsdienste: In Bezug auf die 24h-Betreuung wird eine Regelung aufgenommen, die analog zur auslaufenden Regelung im Sozialhilfegesetz, eine Zuzahlung vorsieht. Ebenso werden die mehrstündige Alltagsbegleitung und Entlastungsdienste, mobilen Pflege- und Betreuungsdienste, Tagesbetreuung und Leistungen im Rahmen des Betreuten Wohnens im Gesetz verankert. Gesetzliche Verankerung der Pflegedrehscheibe: Die in den Bezirkshauptmannschaften angesiedelten Pflegedrehscheiben werden im Gesetz als zentrale Anlaufstellen und One-Stop-Shop für alle Pflegebedürftigen sowie deren Angehörige verankert. Soweit eine Pflegegeldstufe unter 4 vorhanden ist, soll, neben dem aktuell auch schon notwendig einzuholenden pflegerischen Gutachten, zusätzlich eine verbindliche Beratung vor einer Antragstellung für eine stationäre Pflege dafür sorgen, dass sämtliche vorhandenen und geeigneten Möglichkeiten außerhalb eines Pflegewohnheimes ausgelotet werden.

Neuerungen in der steirischen Behindertenhilfe: Kinderkrippenassistenz: Diese Maßnahme wird mit 1. September eingeführt. Gesetzlich geregelt wird damit der Rechtsanspruch von Kindern im Regelfall bis zum dritten Lebensjahr für den unterstützten Besuch einer Kinderkrippe. Damit einen weiteren Baustein für eine inklusive Steiermark setzt. Gemeinnützigkeit: Auch in der Behindertenhilfe wird das Prinzip der Gemeinnützigkeit verankert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Einnahmenüberschüsse nachweislich für Verbesserungen des Leistungsangebotes und zur Bildung für Rücklagen zu verwenden sind. Planung: Im Sinne dieser kontinuierlichen Weiterentwicklung wird auch die Erstellung eines Steirischen Bedarfs- und Entwicklungsplanes für die Behindertenhilfe gesetzlich verankert.

Das sagen die verschiedensten Menschen dazu:

Gesundheits- und Pflegelandesrat Karlheinz Kornhäusl: „Die Versorgung unserer älteren Mitmenschen ist eine zentrale Frage. Mit dem neuen Pflege- und Betreuungsgesetz schaffen wir ein modernes den heutigen Standards entsprechendes Gesetz und damit auch die Grundlage für eine zukunftsorientierte Pflege, die sich an den Bedürfnissen der Steirerinnen und Steirer orientiert.“ Soziallandesrätin Doris Kampus: „In unserem Bundesland brauchen Zehntausende Menschen jeden Tag Pflege, ebenso viele leisten als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich großartige Arbeit. Mit dem neuen Gesetz schaffen wir eine zukunftstaugliche Basis für diesen so wichtigen sozialen Bereich.“ ÖVP-Klubobfrau Barbara Riener: „Mit diesem Gesetz konnte ein Meilenstein für die Zukunft der heimischen Pflegelandschaft gesetzt werden. Nach unzähligen wichtigen Gesprächen mit Betroffenen und Trägern ist nicht nur eine Vereinheitlichung einer sehr komplexen Materie gelungen, sondern auch ein besserer Überblick der vorhandenen Pflege- und Betreuungsangebote. SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz: „Wir stehen für ein Pflegesystem, das den Menschen in den Mittelpunkt rückt und nicht die Profite – dafür setzen wir hier in der Steiermark ein klares Zeichen sozialer Verantwortung. Besonders wichtig ist es uns, dass neue Pflegewohnheime vorrangig in die Hände gemeinnütziger und öffentlicher Träger gelegt werden. Diese Maßnahme stellt sicher, dass die erzielten Überschüsse direkt in die Verbesserung der Pflege und Betreuung reinvestiert werden und somit den Betreuten zugutekommen.“

KPÖ will keine pauschale Zustimmung geben

Die Erwartungen waren entsprechend hoch – und groß ist am Ende die Enttäuschung, da das Gesetz weniger den nötigen Kurswechsel für eine Lösung des Pflegenotstands einleitet, als dass es in den wesentlichen Zügen nur den Status quo festschreibt, heißt es seitens der KPÖ. Positiv sieht die KPÖ das Bekenntnis zur Gemeinnützigkeit für zukünftige Pflegeheimbetreiber. Das ist ein wichtiges Signal in einem Bundesland wie der Steiermark, in dem gewinnorientierte Betreiber eine dominierende Rolle einnehmen. „Profite dürfen niemals wichtiger sein als Menschen. Das gilt besonders im Gesundheits- und Pflegebereich“, so KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. Der Grundsatz „Mobil vor stationär“ wird im Pflegegesetz verankert. Am bestehenden Regress für mobile Pflege wird aber bedauerlicherweise festgehalten, was der praktischen Umsetzung des Grundsatzes entgegenwirkt. „Der Grundsatz ,Mobil vor stationär‘ wird zwar formal im Gesetz festgeschrieben, die nötigen Maßnahmen für die Umsetzung in der Praxis fehlen aber. So wird vielen älteren Menschen ihr Wunsch, möglichst lange gut betreut zuhause leben zu können, leider auch weiterhin verwehrt bleiben“, so Claudia Klimt-Weithaler.

Die schlechten Seiten des Pflegegesetzes laut KPÖ: Wesentlich umfassender sind die Kritikpunkte der KPÖ: Community Nurses sind im Pflegegesetz nicht verankert, obwohl sie als Leistung im Pflegefondsgesetz vorgesehen und finanziert sind.

In puncto Pflegeheimkontrollen schreibt das neue Gesetz sogar eine massive Verschlechterung fest: Die Zentralisierung führt dazu, dass das für die Qualitätssicherung sehr wichtige Kontrollwesen nach unten nivelliert wird. Bislang war es in der Landeshauptstadt gelebte Praxis, private Pflegeheime zwei Mal pro Jahr unangekündigt zu kontrollieren. Künftig wird der Stadt Graz diese Kompetenz entzogen. Die neue zentrale Heimaufsicht des Landes soll nur mehr „zumindest einmal jährlich ohne vorherige Ankündigung“ kontrollieren. Gegen diese Verschlechterung geht die KPÖ seit Monaten an und wird heute im Rahmen der Landtagssitzung einen entsprechenden Abänderungsantrag einbringen.

Auch im Bereich der spezialisierten Angebote für Demenzkranke enttäuscht das Gesetz. Wichtige Leistungen wie die mobile alterspsychiatrische Betreuung bzw. speziell betreute Wohnformen wurden nicht berücksichtigt.

Grundsätzlich kritisiert die KPÖ, dass essentielle Aspekte des Pflegewesens – Normkosten, Pflegeschlüssel, etc. – nicht im Pflegegesetz, sondern weiterhin über Verordnungen geregelt werden und damit viel zu große Spielräume und offene Fragen verbleiben.

So wird die KPÖ abstimmen

Die KPÖ kann dem Pflegegesetz aus genannten Gründen keine pauschale Zustimmung geben. Sehr wohl werden Claudia Klimt-Weithaler und Werner Murgg aber einzelnen Punkten des Gesetzes zustimmen, und zwar konkret im Artikel 1 StPBG-Pflege- und Betreuungsgesetz dem § 21 Rechte der PH-Bewohnerinnen, dem § 27 (1) Gemeinnützigkeit PH-Betreiber und dem Artikel 3 StBHG-Behindertengesetz. Weiters wird die KPÖ einen Abänderungsantrag zu § 39 Abs. 1 einbringen, um zweimale jährliche Kontrollen der Pflegeheime sicherzustellen.