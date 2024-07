Stadträtin will wissen: „Wohin soll sich Welzenegg entwickeln?“

Welche Themen rund um Stadtplanung und Stadtentwicklung bewegen die Bürger im Stadtteil Welzenegg? Das will Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) im Rahmen des zweiten Stadtspazierganges herausfinden. „Ich freue mich, wenn die Menschen mitgehen und Themen, die ihnen am Herzen liegen, direkt mit mir besprechen“, lädt Mochar alle Interessierten herzlich ein.

Stadtspaziergang durch Welzenegg

Der erste Stadtspaziergang führte sie durch das Uni-Viertel Richtung Europapark und Ostbucht. Diesmal geht es in den Osten der Stadt. Gestartet wird um 15 Uhr beim Jugendzentrum #Juze in der Irnigstraße 2. Von dort aus führt die Route zum Spielplatz in den Welznegger Park (ca. 15.20 Uhr), weiter zum „Eurospar“ in der Welzenegger Straße (ca. 15.40 Uhr) und anschließend zur Volksschule Welzenegg (ca. 16 Uhr). Beendet wird der Spaziergang um zirka 16.20 Uhr bei einem gemütlichen Ausklang in der Cine City.