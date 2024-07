Kärntner Tourismus freut sich über „zweitbestes Mai-Ergebnis seit 1968“

Die Landesstelle für Statistik fasst zusammen: „Es war das zweitbeste Mai-Ergebnis seit 1968.“ Kein Wunder, bei 255.936 Ankünften (plus 7,1 Prozent) und 863.719 Übernachtungen (plus 6,6 Prozent). Das macht übrigens eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 3,4 Tagen – da ist Luft nach oben. Fast alle, genauer gesagt 90 Prozent aller Nächtigungen im Mai stammten von Gästen aus Österreich, Deutschland oder den Niederlanden. Bei unseren deutschen Freunden sind es vor allem die Bayern, die Kärnten als Urlaubsland wieder entdeckt haben. Fast jeder zweite deutsche Kärnten-Urlauber reiste aus Bayern an.

Doch wohin zog es im Mai die Urlauber?

Vor allem in die Region Villach (20,7 Prozent), die damit die Reihung der neun Tourismusregionen anführt. Gefolgt wird Villach in dieser Statistik vom Klopeiner See und der Region Bad Kleinkirchheim/Millstätter See. Welche Gemeinden liegen gut auf Kurs? Das sind etwa Hermagor mit einer Zunahme der Übernachtungen um 66 Prozent, Eisenkappel (plus 57,6 Prozent), Rennweg (plus 57 Prozent) und Feld am See mit einem ebenfalls stolzen Plus von 31,6 Prozent. Auch Arnoldstein und Fresach konnten kräftig zulegen. Hingegen musste Maria Rain ein sattes Minus von 70 Prozent bei den Übernachtungen hinlegen.

Kärntens Übernachtungskaiser

Unfassbar ist die Zunahme der Mai-Übernachtungen in Glanegg: plus 259 Prozent! In absoluten Zahlen schaut es wieder undramatisch aus. Von 61 Übernachtungen im Mai 2023 stieg Glanegg auf 352 Übernachtungen im heurigen Mai. Übernachtungskaiser in absoluten Zahlen war im Mai St. Kanzian (95.539), vor Villach (81.372) und Velden (43.927). Also Jubel, Trubel, Heiterkeit im Kärntner Tourismus? Eher vorsichtiger Optimismus, denn ein Hotelier vom Wörthersee bringt es auf den Punkt: „Mai und Juni muss man eigentlich immer gesamt betrachten. Da hängt viel davon ab, wie die Feiertage fallen.“