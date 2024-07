Schwere Unwetter: Electric Love-Festival wird gerÃ¤umt

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 14:25 / ©Leserfoto

Für Österreich wurde eine Wetterwarnung ausgesprochen. Auch in Salzburg, wo aktuell das beliebte Festival „Electric Love“ stattfindet, ist mit starken Böen, Starkregen und Blitzschlag zu rechnen. Der Zeltplatz wird daher geräumt.

Fällt Electric Love ins Wasser?

Es könnte am Ende auch sein, dass das Festival zur Gänze ins Wasser fällt. Der Einlass wurde zumindest schon von 16 Uhr auf 20 Uhr verschoben. „Vorbehaltlich der Wetterbedingungen und Sicherheitsüberprüfungen“, merkt der Veranstalter zusätzlich an. „Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Sicherheit aller Besucher und unseres Personals zu gewährleisten“, heißt es.

Campingplatz wird geräumt

Für Camper wurden ebenso Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Der Platz muss geräumt werden. „Sichern Sie Ihre Zelte bis 16 Uhr und suchen Sie Schutz in einem Fahrzeug. Signalisieren Sie verfügbare Plätze in Ihrem Auto oder Bus durch das Einschalten der Warnblinkanlage. Für diejenigen, die keinen Unterschlupf in einem Auto oder Bus finden können, folgen Sie bitte den Anweisungen des Sicherheitspersonals.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2024 um 15:32 Uhr aktualisiert