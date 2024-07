Banküberfall in Innsbruck: Verdächtige schweigen wie ein Grab

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 14:34 / ©5min.at

Der bewaffnete Banküberfall in Innsbruck, Tirol, ereignete sich am Freitag, dem 5. Juli, um 10.45 Uhr. Der Täter war mit einer Latex-Gesichtsmaske maskiert. Mit seiner Faustfeuerwaffe bedrohte er die Bank-Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er daraufhin zu Fuß. Eine Großfahndung wurde eingeleitet. Kurze Zeit später wurden zwei männliche Verdächtige festgenommen.

Verdächtige schweigen

Die Ermittlungen und Vernehmungen wurden heute, Samstag, dem 6. Juli, noch weitergeführt, wobei der 24-jährige Verdächtige von seinem Recht Gebrauch machte, keine Angaben zu machen. Der zweite Verdächtige, dessen Identität mittlerweile geklärt werden konnte (ein 32-jähriger russischer Staatsangehöriger), bestreitet weiterhin jeglichen Zusammenhang mit der Tat.

In Haft

Seitens der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde für beide ein Antrag auf Verhängung der U-Haft gestellt, womit sie heute in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert werden. Ob und inwieweit ein Zusammenhang mit früheren Banküberfällen in Tirol (November 2023 bis April 2024 in Kufstein und Innsbruck) besteht, ist ebenfalls weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

