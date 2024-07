Schwerer Motorradunfall auf der Katschberg Straße

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 14:42 / ©5 Minuten

Dramatische Szenen spielten sich am Samstagvormittag auf der B99 Katschberg Straße ab. Zu spät sah dort eine 41-jährige Motorradfahrerin aus Salzburg, dass der Wagen vor ihr seine Fahrgeschwindigkeit drosselte. Mit voller Wucht fuhr die Frau dem Auto hinten auf. In der Folge wurde sie vom Motorrad und am Auto vorbei auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt die Salzburgerin schwere Verletzungen.

Rettungshubschrauber rückte aus

„Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK 1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen“, heißt es seitens der Polizei. Auch die 45-jährige Autofahrerin wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus nach Spittal an der Drau gebracht.