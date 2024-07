„Junge Arbeiten ohne KI“: Steirer feiern ausgezeichneten Abschluss

Beim diesjährigen Prix Styria gab es insgesamt 41 Einreichungen von 22 steirischen Schulen. „Heuer spannen sich die Themen der eingereichten Arbeiten von innovativen Kraftstoffen, zu regionalem Superfood wie der Aroniabeere bis zur Behandlung von Brandverletzungen mit Fischhaut. Bei allen ausgezeichneten Arbeiten hatten wir den Eindruck, dass ChatGPT bzw. eine KI nicht mitgeschrieben haben – das hat uns gewundert aber auch gefreut!“, betont Katharina Kocher-Lichem, Direktorin der Steiermärkischen Landesbibliothek.

Das sind die Preisträger des Prix Styria 2024: Vorwissenschaftliche Arbeiten: Francesca Fraunlob vom Bischöfliches Gymnasium Graz erhält den 1. Preis für ihre Arbeit „Synthetische Kraftstoffe: Die Mobilität der Zukunft“

vom Bischöfliches Gymnasium Graz erhält den 1. Preis für ihre Arbeit „Synthetische Kraftstoffe: Die Mobilität der Zukunft“ Anna-Christina Prandl vom BG/BRG Seebacher erhält den 2. Preis für ihre Arbeit „Die Behandlung von Brandverletzungen unter besonderer Berücksichtigung von Fischhaut als Hautersatzprodukt“

vom BG/BRG Seebacher erhält den 2. Preis für ihre Arbeit „Die Behandlung von Brandverletzungen unter besonderer Berücksichtigung von Fischhaut als Hautersatzprodukt“ Emma Hoschek von den Ursulinen Graz erhält den 3. Preis für ihre Arbeit „Aerodynamik der Front- und Heckflügel im Motorsport“ Diplomarbeiten: Selina Gabriela Hingerl und Josef Rauter (Ortweinschule Graz/Zweig Bautechnik) erhalten den 2. Preis für ihre Arbeit „Planung eines zeitgemäßen, naturnahen Kindergartens“

und (Ortweinschule Graz/Zweig Bautechnik) erhalten den 2. Preis für ihre Arbeit „Planung eines zeitgemäßen, naturnahen Kindergartens“ ebenfalls den 2. Preis erhalten Daniel Hagmüller und Valentin Skalnik (Tourismusschulen Bad Gleichenberg) für ihre Arbeit „Die Veränderung der Kornberger Schlossküche in den letzten 100 Jahren. Am Beispiel der Schlossköchin Mali Caja“

und (Tourismusschulen Bad Gleichenberg) für ihre Arbeit „Die Veränderung der Kornberger Schlossküche in den letzten 100 Jahren. Am Beispiel der Schlossköchin Mali Caja“ den 3. Preis erhalten Florian Eder und Julian Klug (Ortweinschule Graz/Zweig Bautechnik) für ihre Arbeit „Bemessung und Konstruktion eines Hochwasserrückhaltebeckens an einem steirischen Gewässer“.

Große Begeisterung bei der Verleihung

„Mit dem Prix Styria-Preis setzt die Steiermärkische Landesbibliothek ein bereits traditionell wichtiges Signal im Rahmen ihrer vielfältigen Kinder- und Jugendarbeit. „Die gesamte Jury war beeindruckt von der Qualität der heurigen Arbeiten, die durch bibliothekarische Unterstützung sicherlich beibehalten und noch besser werden kann“, betont Wolfgang Moser im Namen der Jury. Die Juroren arbeiten ehrenamtlich.

Was ist eine Vorwissenschaftliche – oder eine Diplomarbeit?

Die Vorwissenschaftlichen Arbeiten sind bisher Bestandteil der Matura in AHS und BHS. In der AHS wird die VWA künftig durch eine „Abschließende Arbeit“ ersetzt, die das „Produkt eines forschenden, gestalterischen oder künstlerischen Prozesses“ sein soll, heißt es seitens des Bildungsministeriums. In den berufsbildenden höheren Schulen bleibt die abschließende „Diplomarbeit“, die stets eine Gruppenarbeit ist, bestehen, da sie bereits praxisorientiert ausgelegt ist. „Wir werden die Entwicklungen zu den ,Abschließenden Arbeiten‘ gut beobachten und parallel den Prix Styria weiterentwickeln“, erklärt Evelyn Wagner, die für die Jugendarbeit in der Steiermärkischen Landesbibliothek verantwortlich zeichnet.