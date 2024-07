Kärntnerin (35) verkaufte gemietete Smartphones einfach weiter

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 14:55 / ©Pexels / picjumbo.com

Über einen längeren Zeitraum soll die 35-Jährige mehrere Elektronikgeräte angemietet haben. „Darunter mehrere Smartphones und Spielekonsolen“, erklären die ermittelnden Beamten. In der Folge verkaufte sie diese an bislang unbekannte Personen weiter. Auch die Mietraten soll sie nicht immer beglichen haben. „Dem Unternehmen entstand in Summe ein Schaden von mehreren tausend Euro“, heißt es seitens der Polizei. Die Frau wurde angezeigt.