Mann (64) mit Behinderung von Wohnmobil überrollt – tot!

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, dem 6. Juli, im Ortsgebiet von Steinhäusl, Gemeinde Altlengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich. Gegen 9.15 Uhr fuhr ein 43-jähriger Mann mit einem Wohnmobil rückwärts in eine Haus- und Betriebseinfahrt ein. Dabei dürfte er einen 64-jährigen Mann, der mit Gartenarbeiten beschäftigt war, übersehen haben. Der körperlich und geistig beeinträchtigte 64-Jährige wurde von den Hinterreifen des Wohnmobils erfasst und überrollt. Trotz sofortiger Alarmierung der Rettungskräfte und umgehender medizinischer Versorgung erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.