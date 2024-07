„Kenne deine Rechte“: Grazer Plattform gibt jungen Menschen eine Stimme

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 15:25 / ©pexels.com

Auf der Plattform „Kenne deine Rechte“ werden Artikel geschrieben, Kurzvideos produziert und Interviews durchgeführt. Weiters können Jugendliche Veranstaltungen zum Thema Menschenrechte, Gesellschaft und Politik besuchen und anschließend eigene Beiträge auf der Online-Menschenrechtsplattform veröffentlichen. Unter dem Motto: „Von jungen Menschen für junge Menschen“ werden Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren bei der Umsetzung der eigenen Ideen unterstützt. Bei gemeinsamen Workshops zu Journalismus, Multimedia und Menschenrechten wird ein Sprachrohr für Anliegen und Interessen geboten.

Bewerbungen bis Ende Juli möglich

„Kenne deine Rechte“ ist die Online-Plattform des Grazer Menschenrechtsbeirates. Bereits seit Herbst 2010 arbeiten junge Menschen mit Interesse an Menschenrechten und (Online-) Journalismus ehrenamtlich an dem Projekt mit und publizieren ihre Artikel, Interviews, Videos oder Fotos auf deren Website. Interessierte können sich ab sofort bis 31. Juli 2024 per Mail unter [email protected] bewerben. Mit dabei soll ein Lebenslauf und ein Probetext, Probe-Kurzvideo oder ein Probe-Podcast sein.