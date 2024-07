Wetterchaos im Weltcup: Steirer Downhill-Ass erkämpfte sich den 2. Platz

Nicht grundlos wird Haute-Savoie als Mountainbike-Mekka von Frankreich bezeichnet. Vom Mountainbiken bis zum Nervenkitzel des Downhill-Rennens bietet die Region in den französischen Hochalpen hunderte Kilometer Fahrradstrecken. Eine Gegend, die dem steirischen Downhill-Ass Andreas Kolb liegt: Bereits im September holte Österreichs Downhill-Talent den zweiten Platz im Nachbarort Les Gets.

Gewitterfront erzwingt Vorverlegung

Bereits im Semi-Finale am Vortag konnte Kolb mit dem 7. Rang erneut seine gute Form unter Beweis stellen. Doch nicht die Ergebnisse der Fahrer waren das bestimmende Thema am Finaltag, sondern das unberechenbare Wetter in Haute-Savoie. Eine unerwartete Unwetterfront machte eine Vorverschiebung der Finalläufe der Männer notwendig. „Bereits in den letzten Tagen haben wir einige technische Feinheiten am Bike vorgenommen, um mit den besten Voraussetzungen in Frankreich an den Start zu gehen. Ein Rennen bei solch einer Unwetterfront ist jedoch unvorhersehbar“, so Kolb.

Nervenkitzel und Stürze im Finale

Das Finale verlangte den Fahrern alles ab. Der rutschige Untergrund mit Steinen und Wurzeln bei starkem Gefälle brachte zahlreiche Stürze herbei. Kaum ein Fahrer schaffte die Strecke fehlerfrei zu Ende. Kolb fuhr von Beginn an ein Rennen in Bestleistung. Mit einer Zeit von 3:50.474 konnte er sich den 2. Platz im Wetterchaos von Haute-Savoie sichern. „Ich bin überglücklich über den heutigen zweiten Platz. In den letzten Wochen hat es nicht für ein Weltcup-Podium gereicht, aber wir haben weiterhin hart am Bike und meiner Form gearbeitet. Umso mehr freut es mich, jetzt hier in Frankreich mit der Silbermedaille auf dem Podest zu stehen!“, so Kolb.

Sieben Sekunden lagen dazwischen

Den Sieg holte sich der bereits im Semi-Finale zweitplatzierte Franzose Amaury Pierron, der mit einem Vorsprung von 7 Sekunden das Ziel erreichte. Bronze ging an den Südafrikaner Greg Minnaar, der mit 42 Jahren zum Urgestein im UCI Downhill Weltcup zählt. „Das Rennen heute war eine wahre Achterbahnfahrt, aber ich habe jeden Moment vollen Fokus auf die Strecke gehabt. Nun kann ich mit gestärktem Selbstvertrauen in die Sommerpause gehen“, so Kolb abschließend.