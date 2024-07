Tragödie bei Tour of Austria: Rad-Profi tödlich verunglückt

Die vierte Etappe der „Tour of Austria“ wurde von einem tragischen Ereignis überschattet. Bei der Abfahrt vom Großglockner in Richtung Kals in Osttirol ist ein 25-jähriger Rad-Profi aus Norwegen schwer gestürzt. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er ihnen erlegen ist. Nähere Details zum Unfallhergang sind derzeit noch nicht bekannt. Die vierte Etappe wurde jedenfalls vom Italiener Filippo Ganna gewonnen. Eine Siegerehrung wurde aber aufgrund der Tragödie abgesagt. Noch ist unklar, ob die Rundfahrt fortgesetzt wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2024 um 16:12 Uhr aktualisiert