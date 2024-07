Kleinkind verletzt: Familienhund biss Bub (2) ins Gesicht

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 16:04 / ©pixabay

Gegen 14 Uhr spielte ein zweieinhalbjähriger Bub im Flur im Erdgeschoss des elterlichen Wohnhauses im Bezirk Villach-Land. Bei ihm befand sich die 31-jährige Mutter, seine Oma sowie der Hund der Familie, ein Pinscher. Plötzlich passierte das Unglück. „Der Bub ging hinter dem Hund her, ohne ihn dabei zu berühren, als der Hund sich plötzlich umdrehte und dem Jungen ins Gesicht biss“, heißt es in einer Polizeiaussendung zu dem Vorfall.

Bub nach Hundebiss ins Krankenhaus gebracht

Der Hund, welcher sogleich wieder vom Buben abließ, wurde in der Folge von der Großmutter nach draußen in den Hundezwinger gebracht. Nach ärztlicher Erstversorgung wurde der unbestimmten Grades verletzte Bub von der Rettung und im Beisein seiner Mutter in das LKH Villach gebracht.