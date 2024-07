Lehrling (17) verursacht Alko-Unfälle und flüchtet

Zell am See/ Salzburg

In den frühen Abendstunden am Freitag, 5. Juli, nahm ein 17-jähriger KFZ-Lehrling aus dem Bezirk Zell am See unerlaubt das Fahrzeug eines Kollegen in Betrieb. Der junge Österreicher wollte von einer Feier nach Hause fahren und anschließend seine Freunde abholen. Auf dem Weg verursachte er jedoch einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und beging Fahrerflucht.

Zweiter Unfall mit sechs Insassen

Nachdem seine Freunde zugestiegen waren, verlor der Lehrling erneut die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet über eine Böschung und prallte gegen einen Zaun. Der Wagen, der nun Totalschaden aufwies, war nicht mehr fahrtüchtig. Alle sechs Insassen flüchteten vom Unfallort.

Zeugen beobachten Kennzeichen-„Klau“

Einige der Jugendlichen kehrten später zum Fahrzeug zurück, um die Kennzeichentafeln abzumontieren. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet und angehalten. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Bei der polizeilichen Befragung leugneten die jugendlichen Mitfahrer ihre Beteiligung am Unfall und behaupteten, den Fahrer nicht zu kennen.

Lehrling ausfindig gemacht

Der 17-jährige Lehrling konnte jedoch ausfindig gemacht und einem Alkomattest unterzogen werden. Der Test ergab einen Wert von 1,72 Promille. Zudem besitzt der junge Mann keine Lenkberechtigung für die Führerscheinklasse B. Neben mehreren Verwaltungsanzeigen gegen die beteiligten Jugendlichen wird der KFZ-Lehrling wegen unbefugtem Gebrauch von Fahrzeugen bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.