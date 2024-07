Stark alkoholisierter Mopedfahrer baut Unfall und landet im Krankenhaus

Am 6. Juli 2024 gegen 12 Uhr stieß auf der Tuderschitzer Landesstraße (L 74) in Krumpendorf (Klagenfurt-Land) ein 38-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad in einer abschüssigen Linkskurve gegen die dortige Leitschiene und kam in der Folge zu Sturz. Dabei zog sich der Mann Verletzungen unbestimmten Grades zu und begab sich selbstständig mit einer Begleitperson in das UKH Klagenfurt. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkomatentest ergab eine starke Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2024 um 16:48 Uhr aktualisiert