Montanuni erobert X-JAM: So sollen Maturanten nach Leoben gelockt werden

Um mehr junge Menschen für ein technisches Studium zu begeistern, hat sich die Montanuniversität entschlossen, im Studierenden-Recruitment innovative und unkonventionelle Wege zu beschreiten. Einer davon ist das Mitwirken an X-JAM, das jährlich 10.000 Maturanten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Kroatien lockt.

Neue Wege zum Studium

Die Montanuniversität Leoben ist bekannt für ihre innovative Forschung, ihre praxisorientierte Ausbildung und ihre enge Kooperation mit führenden Industrieunternehmen. „X-JAM bietet eine einzigartige Plattform, um jungen Menschen die Studienmöglichkeiten und die besonderen Vorteile der Montanuniversität Leoben näherzubringen. „Unser neuer Außenauftritt und das interaktive Konzept ‚Beat the Prof‘ ermöglichen einen direkten Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Studieninteressierten und unseren Professoren“, erklärt Vizerektorin für Marketing und Stakeholder Management Christina Holweg.

Studienberatung meets Kroatien-Party

Durch die Teilnahme an X-JAM möchte die Universität ihre Bekanntheit vergrößern und den Dialog mit Studieninteressierten aus verschiedenen Ländern fördern. „Nach einer IHS-Umfrage wissen 41 Prozent der Maturanten zum Zeitpunkt der Matura noch nicht, was oder ob sie studieren möchten. Mit der aktiven Präsenz bei X-JAM bietet die Montanuniversität Antworten auf offene Fragen zu unseren vielfältigen Studienrichtungen“, betont Holweg. Die Montanuniversität Leoben hofft, durch ihre Teilnahme an X-JAM auch das Interesse an technischen Studienrichtungen und den Naturwissenschaften zu stärken.