Sportunion Kärnten lud zum Sommerfest

Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser dankte dabei den Dachverbänden, Vereinen, Aktiven und Ehrenamtlichen – also der großen Kärntner Sportfamilie – für ihr Engagement, ihre vielen Leistungen und Erfolge. „Ihr leistet tagtäglich immens viel und übernehmt große Verantwortung. Das ist eine enorme Leistung, die man finanziell niemals abgelten könnte“, so Kaiser in Richtung aller Ehrenamtlichen. Er hob zudem die enge Zusammenarbeit im Kärntner Sport und das große Engagement in der Nachwuchsarbeit hervor.

©LPD Kärnten/Eggenberger Die Sportunion Kärnten lud zum traditionellen Sommerfest.

Der Präsident der Sportunion Kärnten, Ulrich Zafoschnig, begrüßte ASKÖ-Präsident Anton Leikam und Präsident Christoph Schasché vom ASVÖ, Michaela Bartel von der Sportunion Salzburg, Sportunion Kärnten-Ehrenpräsident Hans-Werner Megymorez, Präsident Albert Gitschthaler vom Kärntner Leichtathletikverband und Präsident Herbert Brugger vom Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten. Für die Stadt Klagenfurt sprach Stadtrat und Sportunion Kärnten-Vizepräsident Max Habenicht Grußworte.

Nachwuchssportler des Jahres ausgezeichnet

Als Nachwuchssportler des Jahres wurde Fabian Held von der Klagenfurter Schisprung-Gemeinschaft ausgezeichnet. Funktionärin des Jahres wurde Julia Adlbrecht vom Tennisclub Neudau. Nicht zur Ehrung anwesend sein konnten die Nachwuchssportlerin des Jahres, Sarah Messner vom Reitclub Dienstlhof, und der Funktionär des Jahres, Erwin Fischer vom Skiclub Gerlitzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2024 um 18:27 Uhr aktualisiert