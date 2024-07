MyPlace Selfstorage: Handelsgericht erklärt AGB-Klauseln für unzulässig

MyPlace SelfStorage ist nach eigenen Angaben Marktführer bei der privaten Lagerraumanmietung im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen weist 61 Lagerstandorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf. Neben Wien und Linz ist MyPlace SelfStorage auch in Graz tätig. Am zentral gelegenen Standort in Lend können Erbstücke, Bücher, Autoreifen und Co. gelagert werden. Wie auf der offiziellen Webseite hervorgeht, ist auch ein weiterer Standort in Graz St. Peter bereits in Planung.

Wertanpassung anhand von VPI sah nur Erhöhung der Miete vor

Grund für die Klage sind unzulässige Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Unter den für unzulässig erklärten Klauseln befand sich eine Regelung zur jährlichen Wertanpassung anhand des Verbraucherpreisindex (VPI). „Indexklauseln unterliegen strengen gesetzlichen Kriterien, um Konsumenten vor überraschenden Preiserhöhungen zu schützen“, erklärt VKI-Juristin Tanja Planer-Jirkovsky. Da die Klausel weder einen Ausgangsindex noch eine Senkung des Mietpreises im Fall eines Rückgangs des VPI vorsah, lag für das HG Wien ein klarer Verstoß gegen das Konsumentenschutzgesetz vor. Zudem wertete das Gericht die Klausel als unzulässig, denn diese hätte MyPlace Selfstorge dazu ermächtigt, das Entgelt bereits innerhalb von zwei Monaten nach Vertragsbeginn anzuheben.

Acht Klauseln betroffen

„Viele Verbraucher haben derzeit mit finanziellen Sorgen zu kämpfen. Diese mit hohen Wertanpassungen zu belasten ist unzumutbar sowie in dieser Form unzulässig“, so Planer-Jirkovsky. „Es freut uns, dass MyPlace SelfStorage die Entscheidung des Handelsgerichts Wien akzeptiert hat.“ MyPlace SelfStorage gab bereits im Vorfeld der Klage eine Unterlassungserklärung zu 16 Klauseln ab. Weitere acht Klauseln erwiesen sich bei einer Prüfung des HG Wien als unzulässig. Das Urteil ist rechtskräftig.