Brand-Alarm in Grazer Wohnung: Teenager (15) flüchtete zu Nachbarn

Gegen 8.45 Uhr wurde der 15-Jährige durch den Rauchmelder auf den Brand aufmerksam. Er befand sich zu dem Zeitpunkt alleine in der Wohnung. „Im Bereich der Steckdose hinter dem Fernseher im Wohnbereich dürfte der Brand entfacht sein“, heißt es von Seiten der Polizei Steiermark. Der 15-Jährige verständigte telefonisch seine Mutter und holte bei Nachbarn Hilfe.

Zuhause aktuell nicht bewohnbar

In weiterer Folge wurde ein Notruf abgesetzt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die beiden Nachbarn, zwei Frauen im Alter von 52 und 24 Jahren, sowie der 15-Jährige wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH West bzw. in die Kinderklinik gebracht. In der Wohnung entstand erheblicher Schaden, diese ist derzeit nicht bewohnbar. Warum der Brand ausbrach, ist bislang noch unklar. Die Ursache wird bereits ermittelt.