Kuh stürzte auf Almbetreiber: 72-Jähriger schwer verletzt

Gegen 15 Uhr trieb ein 72-jähriger Almbetreiber aus dem Bezirk Villach-Land und ein 31-jähriger Landwirt aus der Gemeinde Millstatt auf der Riegelalm in der Gemeinde Millstatt (Bezirk Spittal an der Drau) eine Kuh in den dortigen Stall. Dies verlief zunächst ohne Probleme und Vorkommnisse.

Kuh stürzte auf Riegelalm auf Almbetreiber

Nach einem kurzen Aufenthalt im Stall stürzte die Kuh aus bisher unbekannten Gründen plötzlich auf den Fuß des 72-jährigen Almbetreibers, wodurch dieser einer schwere Beinverletzung erlitt. Er wurde nach ärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Villach geflogen.