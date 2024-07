Auto überschlagen: Alkofahrt endete im Straßengraben

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 18:38 / ©5 Minuten

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr den Wagen seines 18-jährigen Freundes in den heutigen frühen Morgenstunden, Samstag 6. Juli 2024 gegen 4.30 Uhr, am Güterweg Unterudersbach von Sonnberg kommend Richtung Rudersbach. Sein 18-jähriger Freund, ebenfalls aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, saß als Beifahrer im Auto. Dabei kam der Wagen in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Alkoholisiert und ohne Führerschein

Glücklicherweise blieben beide unverletzt, am Wagen entstand allerdings Totalschaden. „Die beiden, welche zuvor auf einer Feier Alkohol konsumiert. „Die beiden kamen alkoholisiert von einer Feier“, stellten die Beamten der Polizei Oberösterreich fest. Im Besitz eines Führerscheines waren die jungen Männer nicht. Sie gaben an, dass zuvor auch der 18-Jährige den Unfallwagen gelenkt hat, heißt es abschließend. Sie werden nun angezeigt.