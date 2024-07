Gemeinsam statt einsam: Neues ADHS-Projekt für Erwachsene startet durch

Das erste Treffen findet bereits am kommenden Montag, 8. Juli 2024, statt.

Veröffentlicht am 6. Juli 2024

Erwachsene mit ADHS zeigen häufig andere Symptome als Kinder oder Jugendliche. So nimmt etwa die motorische Hyperaktivität eher ab. Vielmehr treten innere Unruhe, Vergesslichkeit und Schusseligkeit in den Vordergrund. Daraus ergibt sich, dass Erwachsene mit ADHS vermehrt Schwierigkeiten haben, ihren Alltag zu meistern oder ihre Arbeit zu organisieren. Die Konzentration fehlt, Termine geraten in Vergessenheit, Rechnungen werden verlegt und nicht bezahlt. Diese Faktoren sind belastend, Hilfsangebote sind jedoch rar gesät.

Kostenlose Unterstützung und Austausch

Um hier Abhilfe zu schaffen startete im Juni 2024 das erste kostenlose Unterstützungsangebot für Erwachsene mit ADHS in der Steiermark. Die Gruppe Treffpunkt ADHS ermöglicht es ihnen, für sie passende Wege im Umgang mit ihrer ADHS zu entwickeln. „Treffpunkt ADHS möchte die steiermarkweite Versorgungslücke für Erwachsene mit ADHS schließen. Betroffenen fällt es oft schwer soziale Beziehungen aufrechterhalten, was in weiterer Folge zu Vereinsamung führen kann. Das Gruppenangebot ermöglicht dem entgegenzuwirken, positive soziale Erfahrungen zu machen und gleichzeitig auch Kontakte mit Gleichgesinnten zu knüpfen,“ erklärt Projektleiterin Barbara Tröbinger von pro mente Steiermark.

Das erwartet euch:

In den Gruppenangeboten werden Behandlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten, bewusste Freizeitgestaltung, Selbsthilfe-Literatur, psychosoziale Angebote in der Steiermark, Strategien im ADHS-Management, (z.B. für Alltagsstruktur, Motivation, Impulskontrolle) und verschiedenste Ressourcentechniken behandelt. Auch auf individuelle Fragen wird eingegangen. Geleitet werden die Gruppen aus einem Team erfahrener Psychologen, Psychiater und Psychotherapeuten. Die Koordination übernimmt Barbara Tröbinger.