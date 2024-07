Tauchunfall im Weißensee: Tauchschülerin geriet plötzlich in Panik

Eine 46-jährige Tauchschülerin aus Wien befand sich mit ihrem 28-jährigen Tauchlehrer in rund vier Meter Wassertiefe, als sie in Panik geriet. Die Frau spuckte dabei den Atemregler aus und schluckte Wasser. Sie wurde daraufhin sofort von ihrem Tauchlehrer an die Wasseroberfläche und der Wasserrettung an Land gebracht.

Verdacht auf Lungenödem

Da der Verdacht auf ein Lungenödem bestand wurde sie nach ärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber „ARA 1“ in das LKH Villach geflogen.