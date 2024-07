Lenker (16) flüchtete mit Papas Auto vor Kontrolle über Grenze

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 19:39 / ©BMI/ Pachauer

Eine Streife wollte am 6. Juli 2024, gegen 0.45 Uhr, in Schärding einen Wagen mit deutschen Kennzeichen kontrollieren. Der Lenker, ein 16-jähriger deutscher Staatsbürger, entzog sich allerdings der Anhaltung und flüchtete über die „Alte Brücke“ nach Neuhaus am Inn (DE).

16-Jähriger versteckte Auto bei Feldweg

Die Verfolgung wurde aufgenommen und die deutschen Kollegen umgehend informiert. Im Ortsgebiet von Neuhaus konnte sich der Lenker auf Grund der überhöhten Geschwindigkeit absetzen. Kurze Zeit später konnte eine Streife der Polizeiinspektion Passau den Lenker zu Fuß antreffen. Er hatte den Wagen seines Vaters in einem Feldweg versteckt. Der 16-Jährige wird angezeigt.